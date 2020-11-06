Вікторія Спарц йшла на вибори від Республіканської партії.

Перша в історії конгресменка-українка Вікторія Спарц збудувала кар’єру політика, акцентуючи на своєму походженні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Жінка народилася у Чернігівській області, проте 20 років тому виїхала до США – після здобуття вищої освіти.

«Я була молода, шукала нових горизонтів і з однією валізою приїхала до цієї країни у пошуках своєї американської мрії», – розповіла журналістам жінка.

Політикою Вікторія зайнялася три роки тому, до цього працювала в університеті Індіани. Першою сходинкою був сенат штату Індіана, а цього року балотувалася до Конгресу у Вашингтоні.

За словами журналістів, свою кар’єру українка збудувала на власному походженні. У передвиборчій кампанії вона зауважувала, що як ніхто інший знає про злочини Радянського союзу, а її родина постраждала від «червоного терору», зокрема й голодомору Сталіна.

Вікторія Спарц йшла на вибори від Республіканської партії.

Вибори у США: що відомо

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Автор: УНІАН