Тепер рішення має схвалити Конгрес США.

Держдепартамент США схвалив продаж Україні навчального та технічного забезпечення для літаків F-16, а також супутнього обладнання на суму 310,5 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті Агентства зі співробітництва в галузі оборони і безпеки Пентагону (DSCA).

Державний департамент повідомив, що повідомив Конгрес про те, що дав добро на продаж Україні обладнання для F-16, а також послуг з навчання пілотів та обслуговування літаків.

Тепер рішення має схвалити Конгрес США. До цього пакета включено:

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модифікації та модернізація літаків;

навчання персоналу;

експлуатація та технічне обслуговування;

запасні частини та витратні матеріали;

ремонт і постачання наземного обладнання;

підтримка секретного і несекретного програмного забезпечення;

передача секретної і нетаємної документації, публікацій і технічних даних; проведення досліджень та оглядів;

інженерні, технічні та логістичні послуги з боку уряду США та підрядників.

Важливо, що крім того, до списку входять й інші елементи, що забезпечують повну логістичну підтримку.

У Держдепі підкреслюють, що ця ініціатива сприяє реалізації цілей зовнішньої політики та завдань національної безпеки США шляхом підвищення рівня безпеки країни-партнера - України, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

"Пропонований продаж підвищить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам за рахунок забезпечення ефективної підготовки пілотів та підвищення оперативної сумісності зі Сполученими Штатами завдяки комплексному навчанню з ВПС США. Запропонований продаж узгоджується із вкладом міжнародної коаліції у створення української програми F-16 та загальну модернізацію ВПС України", - йдеться у повідомленні Держдепу США.

Як повідомляє Reuters, серед основних підрядників - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems і AAR Corporation.

Літаки F-16 для України

Раніше видання The War Zone писало, що Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані винищувачі F-16. Літаки можуть використовуватися виключно як донори запчастин.

Воно опублікувало кадри із завантаженням частково розібраних бортів на український транспортний літак Ан-124 в Аризоні. Згідно з даними бортових трекерів, він прямував до Польщі.

У Повітряних силах США зазначали, що Штати "підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини".

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