Чиновники Пентагону продовжують проводити щоденні зустрічі для вивчення обсягу та масштабу цього витоку.

У Пентагоні США заявили, що через 45 днів отримають висновки про недавню витоку секретних військових документів.

Про це заявив представник Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу. За її словами, висновки після розслідування будуть представлені Міністру оборони США Ллойду Остіну. Також Остіну представлять рекомендації щодо поліпшення політики і процедур Департаменту.

Крім того, Сінгх підкреслила, що Міністерство серйозно ставиться до витоку документів. Остін і чиновники Пентагону "продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для прийняття відповідних заходів щодо пом'якшення його наслідків".

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Витік секретних документів Пентагону

Раніше повідомлялося, що на початку квітня в мережу "злили" документи, що містять секретну інформацію Пентагону, в тому числі про війну Росії проти України.

Ряд країн, в тому числі США, Великобританія і Південна Корея заявили, що ці документи можуть бути сфабриковані. У заяві Ради національної безпеки Білого дому говорится, що оприлюднені в мережі фото документи представляють просто неповні знімки, які не відображають останні розвідувальні дані.

13 квітня Федеральне бюро розслідувань заявило про арешт підозрюваного - військовослужбовця розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру. Він підозрюється в незаконному копіюванні і незаконній передачі секретних документів. Обвинуваченому загрожує до 15 років в'язниці.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що "злив" даних був спецоперацією з підриву довіри між союзниками. Однак у Держдепі США заявили, що витік не вплинув на відносини з іншими союзниками. Екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжес підкреслив, що витік секретних документів Пентагону ніяк не позначиться на контрнаступі, який планують проводити Збройні Сили України.