У РНБО заявляють про високу ймовірність терактів чи інших злочинів під керівництвом російських спецслужб з використанням західного озброєння нібито "наданого Україні".

Росія може піти на провокацію у Європі з метою підриву довіри до України.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Зазначається, що ворог готує провокації в рамках дезінформаційної кампанії з продажу західного озброєння на чорному ринку.

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"Зважаючи на військові успіхи захисників України та підготовку проведення наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Німеччині, ворог може піти на провокацію у Європі. З метою підриву довіри до України в очах західних партнерів з Європи, висока ймовірність здійснення терористичних актів чи інших злочинів під керівництвом російських спецслужб, з використанням західного озброєння нібито "наданого Україні", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголошують, що, у випадку успіху таких провокацій, російська сторона планує звинуватити Україну та використає міжнародні майданчики для спроби її публічної дискредитації.

"Все озброєння, яке надають нам країни-партнери, знаходиться під постійним наглядом, а фейки про крадіжки чи "продаж" — це дезінформаційна кампанія Кремля", - заявили у Центрі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні "входить у критичну фазу" і попередив про важку зиму для членів військового Альянсу. Столтенберг зауважив, що взимку ймовірні "відключення електроенергії, збої та, можливо, навіть громадянські заворушення".

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