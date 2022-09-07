Генсек Альянсу зазначив, що ймовірні громадянські заворушення через важку зиму, що насувається.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні "входить у критичну фазу" і попередив про важку зиму для членів військового Альянсу.

Про це пише Bloomberg.

Столтенберг зауважив, що взимку ймовірні "відключення електроенергії, збої та, можливо, навіть громадянські заворушення"

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"Наша єдність і солідарність піддадуться серйозному випробуванню, оскільки сім’ї та підприємства відчувають різке зростання цін на енергоносії та вартості життя, викликане жорстоким вторгненням Росії... Заради майбутнього України і нашого майбутнього ми повинні готуватися до зимової війни і триматися курсу", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг заявив, що країни НАТО можуть роками підтримувати Україну в боротьбі проти військової агресії Росії. Він зазначив, що завдання західних країн - "максимально збільшити ймовірність прийнятного з точки зору України результату війни".

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