Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні "входить у критичну фазу" і попередив про важку зиму для членів військового Альянсу.
Про це пише Bloomberg.
Столтенберг зауважив, що взимку ймовірні "відключення електроенергії, збої та, можливо, навіть громадянські заворушення"
"Наша єдність і солідарність піддадуться серйозному випробуванню, оскільки сім’ї та підприємства відчувають різке зростання цін на енергоносії та вартості життя, викликане жорстоким вторгненням Росії... Заради майбутнього України і нашого майбутнього ми повинні готуватися до зимової війни і триматися курсу", - зазначив Столтенберг.
Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг заявив, що країни НАТО можуть роками підтримувати Україну в боротьбі проти військової агресії Росії. Він зазначив, що завдання західних країн - "максимально збільшити ймовірність прийнятного з точки зору України результату війни".