Глава литовського МЗС сподівається на український успіх у війні проти Росії.

Якщо Росію не зупинити в Україні, вона може поширити свою агресію на інші держави, в першими будуть країни Балтії. Війна РФ проти України - "війна за наше існування".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, Україна стримує російську агресію на своїй території та висловив сподівання, що українські війська матимуть успіх у цій війні.

"Але якщо їм (українцям, - УНІАН) це не вдасться, ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію", – зазначив глава литовського МЗС перед початком зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу в Брюсселі.

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Він вказав, що після України російські окупанти погрожують країнам Балтії і сподівається, що "це достатній сигнал для наших друзів і партнерів в Європі, в НАТО, що ми повинні сприймати це серйозно".

"Зараз ми відчуваємо близькість війни, розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії", – підкреслив дипломат.

За його словами, війна в Україні – це "війна за наше існування", і додав, що Литва "відчуває холод війни на своїй шиї".

Росія погрожує країнам Європи - останні новини

Країни Балтії активно підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Росії там неодноразово заявляли, що ризик російської агресії щодо Литви, Латвії та Естонії дуже високий, тому необхідно посилити обороноздатність.

При цьому глава МЗС Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що РФ нестиме загрозу всій Європі і в разі звільнення Україною всіх своїх територій.

У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа заявив, що оскільки союзникам не вистачає волі надати Україні обіцяну військову підтримку, Європа повинна зіграти більш активну роль. Він підкреслив, що не можна витрачати час "на зміцнення наших можливостей як в Литві, так і в масштабах всього ЄС".

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