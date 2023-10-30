Журналіст запитав, чому бойовики не побудували бомбосховища.

Підземні тунелі в Секторі Гази побудували для захисту бойовиків ХАМАС, а не для мирних громадян. Про це заявив член Політбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в інтерв'ю Russia Today.

За його словами, вони були побудовані для захисту бойовиків від авіаударів Ізраїлю. При цьому відповідальність за захист цивільних він поклав на організацію Об'єднаних Націй та Ізраїль, сказавши, що "окупація несе відповідальність за надання цивільному населенню гази всіх послуг", пише Memri.

- Багато хто запитує: якщо ви побудували 500 кілометрів тунелів, чому ви не побудували бомбосховища, де мирні жителі можуть ховатися під час бомбардувань? - Ми побудували тунелі, тому що у нас немає іншого способу захистити себе від нападу і вбивства. Ці тунелі призначені для захисту нас від літаків. Ми боремося зсередини тунелів. Всім відомо, що 75% населення Сектора Гази - біженці, і відповідальність за їх захист лежить на організації Об'єднаних Націй. Згідно з Женевською конвенцією, окупанти зобов'язані надавати їм усі послуги, поки вони перебувають під окупацією.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Вас також можуть зацікавити новини: