Країна провела чергові навчання.

Збройні сили Німеччини відпрацьовують сценарії різних надзвичайних ситуацій, оскільки вже у найближчі п'ять років у Європі може розпочатися війна.

Як повідомляє ntv, Бундесвер оголосив про продовження військових навчань "Red Storm Alpha", які тривали три дні. Їхньою метою був захист важливої інфраструктури, отримання однакової картини ситуації на всіх рівнях та забезпечення швидкого і безпечного зв'язку між всіма учасниками.

Вже наступного року військові розпочнуть навчання під назвою "Red Storm Bravo". НАТО хоче протидіяти війні, яка стала можливою після повномасштабного нападу РФ на Україну, разом. Така відповідь вимагатиме швидкого розгортання військ із заходу на схід.

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"Завдяки своєму геостратегічному розташуванню Німеччина виконує функцію центру. Саме тому організація військових перевезень залізничним, автомобільним або повітряним транспортом, постачання продовольства, спальних місць або пального чи охорона цілих автомобільних колон мають бути відпрацьовані, щоб мати надійний стримуючий ефект", - пояснили в Бундесвері.

НАТО готується до війни

Повномасштабне вторгнення в Україну змусило країни Північноатлантичного Альянсу дати нову оцінку своїй спроможності захищатися від нападу.

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер повідомляв, що на саміті у Вільнюсі затвердили регіональні плани зі стримування та захисту від Росії та терористів.

Заяви про те, що союзники мають бути готові до можливої війни з Росією, неодноразово лунали від генералів та політиків інших країн.

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