США завдали нових ударів по іранських військових об’єктах

Центральне командування зазначає, що Іран порушив режим припинення вогню, а також продовжує підривати свободу судноплавства.

США завдали ударів по іранських військових об'єктах після атаки Ірану на торгове судно в Ормузькій протоці. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

У заяві йдеться, що удари були завдані у відповідь на атаку Ірану на комерційне судно, яке прямувало транзитом через Ормузьку протоку.

"Американська авіація вразила іранські місця зберігання ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції після того, як 25 червня Іран завдав удару по вантажному судну M/V Ever Lovely за допомогою безпілотника-камікадзе (одностороннього ударного БПЛА)", - йдеться в повідомленні.

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Військові США також заявили, що "небезпечна поведінка Ірану підірвала свободу судноплавства в умовах, коли обсяги торгівлі через цей життєво важливий міжнародний коридор продовжують зростати".

"Сили CENTCOM продовжують забезпечувати координацію безпечного проходу та підтримку комерційних суден, що прямують транзитом через протоку. Військові США зберігають присутність і пильність, щоб забезпечити дотримання, виконання та дію всіх аспектів угоди з Іраном у повній мірі", - додали у відомстві.

Війна в Ірані - Ормузька протока

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки категорично відкидають будь-яку можливість введення плати за прохід комерційних і цивільних суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

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