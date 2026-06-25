Рубіо виключив можливість запровадження платного проходу Ормузькою протокою

За його словами, жодна держава на планеті не підтримає створення механізмів стягнення мита чи зборів за використання цього глобального логістичного коридору.

Сполучені Штати Америки категорично відкидають будь-яку можливість запровадження плати за прохід комерційних та цивільних суден через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Як повідомляє видання Clash Report із посиланням на офіційну заяву державного секретаря США Марка Рубіо, цей морський маршрут є міжнародним водним шляхом, тому йдеться про його повне та безперешкодне відкриття без жодних фінансових умов.

Керівник американського зовнішньополітичного відомства висловив глибоке переконання, що жодна держава на планеті не підтримає створення механізмів стягнення мита чи зборів за використання цього глобального логістичного коридору.

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Рубіо наголосив, що проти подібної ініціативи виступить усе світове співтовариство, а президент США Дональд Трамп уже чітко задекларував, що Вашингтон не допустить реалізації такого сценарію.

Дискусії навколо режиму судноплавства в регіоні активізувалися після того, як у ніч на 18 червня 2026 року президент Дональд Трамп підписав масштабну рамкову угоду з Ісламською Республікою Іран. Сторони досягли фінальних домовленостей значно раніше запланованого терміну.

Підписаний документ передбачає запровадження двомісячного режиму припинення вогню, гарантує повне відкриття Ормузької протоки для цивільного флоту, а також закладає основу для старту нових прямих переговорів щодо іранської ядерної програми.

Попри початкові повідомлення у деяких засобах масової інформації про те, що Тегеран нібито намагався запровадити односторонні обмеження на рух транспорту відразу після підписання договору, Міністерство закордонних справ Ірану офіційно спростувало ці чутки.

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