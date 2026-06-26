Ніякого статус-кво: за прохід Ормузькою протокою вимагатимуть гроші, і це не Іран, – ЗМІ

Плата сягатиме десятків мільярдів доларів щорічно.

Повернення до довоєнного статус-кво щодо Ормузької протоки неможливо, повідомили європейським чиновникам представники Оману. Танкери, що проходять протокою, можуть бути змушені платити, передає Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Хоча оманські чиновники заявили, що завжди дотримуватимуться міжнародного морського права, вони додали, що можуть стягувати збори за послуги, пов'язані з очищенням протоки або допомогою суднам у навігації нею. Поки незрозуміло, чи наполягає Оман на обов'язковості всіх цих зборів.

Оман та Іран межують з вузьким водним шляхом, одним з найважливіших у світі для перевезення нафти та зрідженого природного газу. Іран перекрив Ормузьку протоку, атакуючи та погрожуючи суднам з кінця лютого, коли США та Ізраїль почали бомбардувати Ісламську Республіку. Західні уряди заявили, що він, ймовірно, також замінував частини цього району.

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США та Іран наразі ведуть мирні переговори і Тегеран наполягає на спільному управлінні рухом транспорту з Оманом.

Будь-які збори за судна можуть коштувати торговцям сировинними товарами та перевізникам десятки мільярдів доларів щорічно. Уряди, включаючи США, Великобританію, Францію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, попередили, що вони порушать морське законодавство.

Оман на розтяжці між США та Іраном

Оман є союзником США, але підтримує тісні зв'язки з Іраном. Його іноді називають "Швейцарією Близького Сходу" за його нейтралітет у геополітичних конфліктах. Країна була посередником між Вашингтоном і Тегераном до початку війни.

Оман надсилав неоднозначні повідомлення щодо майбутнього протоки. У вівторок він опублікував спільну заяву з Іраном, в якій вони заявили, що обговорять, як експлуатувати водний шлях та пов'язані з цим витрати. Через два дні Оман підписав заяву США та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, в якій "відхиляються будь-які збори, платежі чи спроби встановити контроль над протокою".

В той же час оманські чиновники повідомили європейським колегам, що вони перебувають під тиском з боку Ірану. Ісламська Республіка запускала ракети та безпілотники по всьому Близькому Сходу під час конфлікту, зокрема по Оману. Іран також залишається провідною військовою державою в Перській затоці, незважаючи на шкоду, завдану її збройним силам від американо-ізраїльських авіаударів.

Іран вже заявив, що судна, які перетинають протоку, повинні звернутися до нього за страховкою. Іран також дав зрозуміти, що поліси будуть безкоштовними лише протягом наступних 60 днів.

Це питання є ключовим пунктом суперечки між Іраном та США. Вони продовжують переговори щодо постійної мирної угоди після майже чотирьох місяців війни.

Потоки нафти через Ормуз наразі зросли, проте залишаються набагато нижчими за довоєнний рівень, і судна все ще стикаються з небезпекою. У четвер контейнеровоз під назвою Ever Lovely був атакований у протоці поблизу узбережжя Оману.

Відкриття Ормузької протоки – останні новини

На тлі перемир’я між Іраном та США і відновленням руху протокою ціни на нафту впали. Вони опустилися до рівнів, які востаннє спостерігалися до початку війни на Близькому Сході.

Головний світовий експортер газу, Катар, також поступово нарощує поставки після відкриття Ормузької протоки. Країна планує повернутися до нормального виробництва ЗПГ протягом кількох тижнів.

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