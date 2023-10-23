У мережі поширилось відео прогулянки президента США Джо Байдена разом з дружиною на пляжі, на якому він ігнорує питання репортера про американців, що перебувають у заручниках ХАМАС.

У мережі поширилось відео прогулянки президента США Джо Байдена разом з дружиною на пляжі, на якому він ігнорує питання репортера про американців, що перебувають у заручниках ХАМАС.

Як повідомляє Newsweek, відео в мережі X, колишній Twitter опублікувала дослідницька група RNC.

"Американці все ще утримуються в заручниках у терористів ХАМАС, а Джо Байден на пляжі", - зазначається в повідомленні.

У короткому ролику показано, як президент і перша леді Джилл Байден гуляють по пляжу в Делавері, а репортер за кадром запитує його про звільнення американців, яких утримує в заручниках ХАМАС. Байден махає в бік репортера, але не зупиняється відповісти на запитання.

Це відео викликало значне обурення ряду представників Республіканської партії США.

Вони зокрема, вказували на "недоречність" таких прогулянок, в той час як американські громадяни знаходяться в небезпеці.

"Кілька війн, небезпека Третьої світової війни, нелегальні іноземці, що перетинають кордон із рекордною швидкістю, інфляція, іпотечні ставки понад 8%, американці, утримувані в заручниках за кордоном, і Джо насолоджується черговими вихідними на пляжі", - іронізують американці в соцмережах.

Водночас на тлі критики щодо того, що Байдена бачили на пляжі, Білий дім зазначив, що президент, який нещодавно відвідав Ізраїль, працював весь час, поки був у Делавері, зокрема спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Заручники ХАМАС

Наразі відомо, що ХАМАС тримає в заручниках 222 цивільних громадян, серед них є американці.

20 жовтня ХАМАС звільнив двох американських заручників, повідомив представник збройного крила даного угруповання. Заручники, мати та її донька, були звільнені "з гуманітарних міркувань" у відповідь на посередницькі зусилля Катару. За словами ізраїльського чиновника, звільнення було одностороннім кроком, зробленим ХАМАС.

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