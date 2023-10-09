Засідання проходило в закритому форматі.

Рада Безпеки ООН не виступила зі спільною заявою за підсумками екстреного засідання, присвяченого нападу на Ізраїль.

Про це пише CNN з посиланням на кількох членів Радбезу. Заступник посла Сполучених Штатів Америки в ООН Роберт Вуд заявив, що велика кількість країн засудили атаки ХАМАС, проте були і ті, хто відмовився це робити.

"Я не хочу вдаватися в те, що дійсно обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС. Очевидно, що не всі вони (засудили напади), і я не хочу вдаватися в подробиці. Я думаю, що ви, ймовірно, зможете виявити одну з них і без моїх слів", - сказав він журналістам.

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За словами Вуда, ситуація залишається мінливою і дуже небезпечною, а офіційні особи докладають усіх зусиль для того, щоб не допустити поширення конфлікту на весь регіон.

Постійними членами Ради ООН є Китай, США, Франція, Велика Британія і Російська Федерація. Також до неї входять Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Мальта, Мозамбік, Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія, Еквадор і Японія. Для спільної заяви необхідна одноголосна згода всіх 15 членів Ради.

Засідання Радбезу ООН по Ізраїлю: що відомо

Нагадаємо, після атаки ХАМАС Бразилія, головуюча в Раді Безпеки ООН, заявила про проведення екстреного засідання. Країна засудила подію і висловила солідарність з народом Ізраїлю.

Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан перед засіданням заявив журналістам, що переговорів з ХАМАС більше не буде, її інфраструктура терору повинна бути знищена.

Він закликав членів Ради однозначно засудити терористичні атаки на Ізраїль і надати непохитну підтримку країні.

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