Жан-Ів Ле Дріан вважає, що в Москві недооцінили Київ, Євросоюз та НАТО.

Президент Російської Федерації Володимир Путін допустив чотири стратегічні помилки, напавши на Україну. Міністр закордонних справ Франція Жан-Ів Ле Дріан вважає, що в Москві недооцінили Київ.

Про це повідомляє BFM TV.

"Перша помилка - це вважати, що Україна швидко впаде. Навпаки, напад Росії зміцнив українську єдність. Це згуртувало націю", - заявив французький дипломат.

При цьому він зазначив, що другою помилкою Путіна стали думки, що Європа не підтримає Україну, але війна лише змусила європейців перейти до швидких рішень.

За його словами, президент РФ також вважав, що всередині НАТО немає єдності думок, а також він переоцінив сили та можливості російської армії.

Як раніше повідомляв УНІАН, вступ України до Європейського Союзу, швидше за все, займе " кілька років, можливо, кілька десятиліть". Президент Франції Еммануель Макрон запропонував кілька ініціатив, які могли б допомогти прискорити цей процес.

Зокрема, французький лідер виступає за створення нового типу "Європейського політичного співтовариства", яке дозволить Україні та іншим країнам, що не входять до ЄС, приєднається до "основних європейських цінностей"

Вас також можуть зацікавити новини: