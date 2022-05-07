Президент Франції пообіцяв, що допоможе демократії перемогти.

У Франції Еммануель Макрон, обраний на другий президентський термін, під час інавгурації висловився про війну в Україні.

Франція має "діяти, щоб уникнути" будь-якої ескалації конфлікту, заявив глава держави, повідомляє CNN.

Макрон пообіцяв "допомогти демократії та мужності" перемогти.

"...французький народ зробив вибір на користь ясного... проекту на майбутнє...", - заявив президент.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і цивільні. Лише в одному Маріуполі, за даними української влади, загинули понад 20 тисяч осіб.

13 квітня Еммануель Макрон в ефірі телеканалу France 2 не захотів називати дії росіян на українській території геноцидом.

"Я був би обережним з такими термінами сьогодні, оскільки ці два народи є братніми", - сказав він.

Після цього український президент Володимир Зеленський запросив французького колегу в нашу країну, щоб той зрозумів, "що тут геноцид, а не просто війна".

25 квітня стало відомо, що Макрон переміг на президентських виборах. Французький лідер після цього звернувся до своїх прихильників і згадав про Україну.

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