Каллас закликала Китай "негайно" припинити матеріальну підтримку ВПК Росії.

У Європейському Союзі попередили Китай про наслідки від підтримки війни Росії в Україні. Як пише Reuters, про це глава дипломатичної служби Європейського союзу Кая Каллас заявила в розмові з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Брюсселі.

Зазначається, що Каллас "підкреслила серйозну загрозу, яку підтримка китайськими компаніями незаконної війни Росії становить для європейської безпеки".

Вона також закликала Китай "негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку, яка підтримує військово-промисловий комплекс Росії", і підтримати "повне й безумовне припинення вогню" та "справедливий і міцний мир в Україні".

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Китай заявляє, що не надає військової підтримки Росії у війні в Україні. Однак європейські чиновники стверджують, що китайські компанії постачають багато важливих компонентів для російських дронів та іншої зброї в Україні.

Представники ЄС також заявили, що скористаються зустріччю Каллас і Ван І, щоб закликати Китай використати свій вплив як головного покупця іранської нафти і чинити тиск на Тегеран з метою укладення угоди щодо ядерної програми та деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Зазначається, що ця зустріч має закласти основу для саміту лідерів ЄС і Китаю, який відбудеться наприкінці цього місяця.

Співпраця РФ і Китаю - новини

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Китай постачає в Росію порох і артилерію. За його словами, це підтверджує розвідка і Служба безпеки України. Також Зеленський повідомляв, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

При цьому в Міністерстві закордонних справ Китаю заперечують, що Пекін постачає зброю будь-якій зі сторін російсько-української війни.

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