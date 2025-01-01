Кореспондент ЗМІ розповів про деякі деталі, які можуть натякати на готовність сторін до переговорів.

У 2025 році повномасштабна війна в Україні буде остаточно зупинена, вважає кореспондент Sky News Івор Беннетт, який працює в Росії. Він зазначає, що, у разі припинення бойових дій, конфлікт між двома країнами просто буде заморожено.

"Нещодавно обидві сторони заявили про готовність піти на поступки, щоб досягти мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поступитися територією, а [кремлівський диктатор] Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс", - ідеться в матеріалі Sky News.

За словами журналіста, "переговори здаються неминучими". Однак Росія, своєю чергою, за будь-якого результату заявлятиме, що це для них перемога.

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"Я думаю, що Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначатимуть 80-ту річницю перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Мета полягатиме в подвійному святкуванні", - зазначив Беннетт.

Однак навіть у разі закінчення війни, проблеми у Путіна не зникнуть. Незабаром йому доведеться боротися з економічними проблемами, включно зі зростаючою інфляцією, курсом рубля, що падає, і слабкою продуктивністю.

Інші новини про закінчення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Росію не влаштовує перемир'я з Україною, за словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова. "Нам потрібні надійні, юридично зобов'язуючі домовленості, спрямовані на усунення головних причин конфлікту, зокрема й загальну безпеку в Європі", - наголосив політик.

Крім того, Ердоган заявив, що одним із пріоритетів Туреччини буде закінчення війни в Україні. "Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - зазначив він.

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