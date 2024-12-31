Financial Times зробив низку припущень на наступний рік, одне з яких стосується війни Росії проти України.

Між Україною і Росією буде укладено мирний договір, але обраному президенту США Дональду Трампу доведеться пригрозити Росії посиленням санкцій, а також посилити підтримку України, що переконало б кремлівського диктатора Володимира Путіна в необхідності участі в переговорах.

"Союзники США переконають Трампа не виключати членство України в Нато, принаймні, на початковому етапі", - йдеться в прогнозі Financial Times.

Крім того, ЗМІ пише, що президент України Володимир Зеленський зрештою погодиться на російський контроль над тимчасово окупованими територіями. Однак не юридично. Крім того, за припущеннями журналістів, відбудеться деякий обмін територіями - в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки США, а вступ України до НАТО в кінцевому підсумку буде заморожено.

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У матеріалі також ідеться про те, що Путін усе ще розраховуватиме на те, що рішучість Європи врешті-решт "ослабне".

Що ще відомо про мирний договір

Раніше УНІАН повідомляв, що між Україною і Росією "назріває" мирний договір. Один з експертів заявив, що навряд чи Росія "просто так" погодиться повернути Україні всю її тимчасово окуповану територію.

Крім того, Путін назвав умови для мирних переговорів з Україною, зокрема, це стосується відсутності попередніх умов і щоб усе відбувалося на базі "Стамбульських домовленостей".

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