За словами глави МЗС РФ, Росія ніколи "не уникає переговорів" щодо закінчення війни проти України.

РФ не влаштовує перемир'я у війні, яку вона веде проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю програмі "60 минут".

"Нам потрібні надійні, юридично зобов'язуючі домовленості, націлені на усунення головних причин конфлікту, включаючи спільну безпеку в Європі, розширення НАТО, нещодавнє рішення Євросоюзу про те, щоб просто лягти під блок, і по суті, ліквідувати всі відмінності між цими організаціями, і, безумовно, права людей, які проживають на територіях і висловилися за возз'єднання з Росією", - підкреслив політик.

Він зазначив, що РФ "не відчуває жодних ілюзій" щодо перспектив у 2025 році.

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"Їх немає й у врегулюванні української кризи. Усім неангажованим давно вже зрозуміло, що вирішити його (конфлікт - ред.) можна виключно в контексті домовленостей про надійну безпеку та стабільність у Європі, які б враховували інтереси Росії та законні інтереси всіх інших країн", - зауважив Лавров.

Своєю чергою глава російського МЗС, посилаючись на слова диктатора Володимира Путіна, заявив, що РФ ніколи "не уникає переговорів" щодо закінчення війни проти України.

"Нам слід бачити серйозні, конкретні пропозиції. Коли вони до нас надійдуть, прийматимемо рішення про реакцію на них, виходячи з національних інтересів", - наголосив політик.

Можливість переговорів з РФ - що відомо

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори Трампа і Путіна є можливими лише через примус до сценарію США. За його словами, Трамп хоче отримати певні дивіденди від зустрічі з Путіним і від реалізації сценарію, який буде запропонований.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що не влаштує Кремль у "мирному плані". За його словами, Росія не погодиться на перемир'я зараз, адже не досягла намічених планів - не контролює частину Курщини та низку українських регіонів, які оголосила своїми.

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