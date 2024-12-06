За словами міністра, Росія бореться за свої "законні інтереси безпеки".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що використання гіперзвукової ракети у війні в Україні мало показати Заходу, що Росія готова використовувати будь-які засоби, аби не допустити "стратегічної поразки". Про це він сказав в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, передає Reuters.

"Послання полягає в тому, що ви, я маю на увазі США і союзників США, які також надають цю далекобійну зброю київському режиму - вони повинні розуміти, що ми будемо готові використовувати будь-які засоби, щоб не дозволити їм досягти успіху в тому, що вони називають стратегічною поразкою Росії. Вони борються за збереження своєї гегемонії над світом, над будь-якою країною, будь-яким регіоном, будь-яким континентом. Ми боремося за наші законні інтереси безпеки", - наголосив він.

За словами Лаврова, Захід відмовився обговорювати надання гарантій безпеки РФ за кілька тижнів та місяців до повномасштабної війни в Україні.

Відео дня

Російський політик додав, що Україна втратила можливість зберегти свою територіальну цілісність, адже двічі відкинула пропозиції про угоду, один раз до початку повномасштабного вторгнення, а потім на перемовинах у квітні 2022 року в Туреччині.

"Ми не починали цю війну. Ми роками, роками, роками надсилали попередження, що підштовхування НАТО все ближче і ближче до наших кордонів створить проблему", - сказав цинічно Лавров.

Крім того, в інтерв'ю російський міністр заявив, що Захід має відмовитися від будь-яких уявлень про те, що Росія немає "червоних ліній", які вона нікому не дозволить перетинати, відстоюючи свої інтереси.

"Якщо вони слідують логіці, яку останнім часом озвучують деякі західні діячі, що вони не вірять, що у Росії є червоні лінії, вони оголосили свої червоні лінії, ці червоні лінії пересуваються знову і знову, то це дуже серйозна помилка", - додав Лавров.

Інтерв'ю Лаврова - про що ще сказав російський політик

Як писав УНІАН, Сергій Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону заявив, що для "миру" Україна має відмовитися від членства в НАТО, визнати чотири області російськими, а також "захистити" російську мову, культуру та церкву. За його словами, між РФ та США не тривають бойові дії, однак ведеться гібридна війна.

Також він наголосив, що Росія ненавидить навіть думку про ядерну війну зі Сполученими Штатами. Крім того, Лавров сказав, що Росія не планує знищувати український народ, бо українці "брати і сестри" для РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: