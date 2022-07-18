Уряд Німеччини наполягає на переході на поновлювані джерела енергії.

Війна Росії в Україні може прискорити перехід Німеччини до "зеленої" енергетики, попри рішення Берліна повторно підключити вугільні електростанції, щоб компенсувати скорочення поставок викопного палива з Росії.

Про це йдеться в результатах дослідження, повідомляє Reuters.

Уряд Німеччини наполягає на переході на поновлювані джерела енергії, прагнучи до того, щоб до 2030 року поновлювані джерела енергії забезпечували 80% виробництва електроенергії в країні.

Дослідження, проведене кредитною страховою компанією Allianz Trade, показало, що цілі Німеччини в галузі зеленої енергетики, ймовірно, призведуть до збільшення частки поновлюваних джерел енергії в структурі виробництва електроенергії в середньостроковій перспективі, навіть понад те, що буде потрібно для досягнення кліматичних цілей до 2035 року.

Дослідження показало, що збільшення виробництва електроенергії на вугіллі, яке уряд Німеччини схвалив раніше цього місяця, не призведе до збільшення викидів CO2 в Європейському Союзі, оскільки виробництво буде обмежено системою торгівлі квотами на викиди ЄС.

У дослідженні говориться, що малоймовірно, що вугілля стане довгостроковою заміною російському газу через високі ціни на викиди в ЄС.

"(Електроенергетика на вугіллі) буде витіснена з ринку", — сказав автор дослідження Маркус Циммер.

Він також зазначив, що процедури планування та затвердження поновлюваних джерел енергії повинні бути спрощені та прискорені для досягнення цілей уряду Німеччини.

За оцінками дослідження, для розширення використання поновлюваних джерел енергії в Німеччині будуть потрібні щорічні інвестиції в розмірі близько 28 мільярдів євро до 2035 року, а для досягнення цілей галузі буде потрібно близько 440 000 робітників у період з 2022 по 2035 рік.

Нагадаємо, згідно з даними опитування, 47% опитаних німців висловили сумнів з приводу санкцій і вважають, що вони шкодять більше Німеччині, ніж країні-агресору.

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