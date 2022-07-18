Володимир Зеленський підкреслив, що таке рішення фактично порушує санкційний режим проти Росії.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Українці ніколи не сприймуть рішення Канади передати Німеччині турбіну для газопроводу "Північний потік-1".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Президент розповів про результати сьогоднішньої розмови з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму. Це питання не просто про турбіну. Це питання про дотримання санкцій. Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть і наступні. Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій", - наголосив Зеленський.

За його словами, крім "Північного потоку-1", існують інші шляхи для транспортування російського газу в Європу.

"І кожна країна повинна зберігати принциповість", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виняток із запроваджених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу "Північний потік" і на даний час проходить технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить німецькій компанії Siemens.

Відомо, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому".

У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги постачання газу до країн Євросоюзу.

У Німеччині вказували, що повернення турбіни позбавить Росію приводу постачати значно менші обсяги газу.

8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

У Держдепартаменті США підтримали рішення Канади щодо повернення турбіни для "Північного потоку". Там вважають, що завдяки цьому Німеччина та інші європейські країни зможуть поповнити свої запаси газу, що підвищить їхню енергетичну безпеку та стійкість, і дасть змогу протидіяти використанню Росією енергоресурсів як зброї.

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