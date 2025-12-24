Якби в російського диктатора була хоч крапля порядності, він би оголосив про припинення вогню, хоча б на 24 години. Але в нього її немає.

Президент США Дональд Трамп, схоже, більше зацікавлений у полях для гольфу і малюванні умовних військових кораблів, які будуть названі на його честь, ніж у протистоянні гіркій реальності війни в Україні.

Таку думку висловив у своєму матеріалі на The Telegraph оглядач Хеміш де Бретон-Гордон. "Тим часом Україна продовжує боротьбу, з нестачею ресурсів і дедалі більше покинута тими, хто колись заявляв, що буде твердо протистояти тиранії, навіть незважаючи на те, що вони ховаються від військової машини Путіна за бастіоном українських жертв", - написав він.

Оглядач акцентував, що в пародії на християнські цінності російський диктатор Володимир Путін обрав Різдво для посилення атак на українців.

"Ракети і безпілотники націлені на українську енергосистему, занурюючи будинки в темряву і холод... Це не супутній збиток; це стратегія", - стверджує Бретон-Гордон і додає, що Путін добре її засвоїв ще по Сирії.

Уся надія на Європу

Він зазначив, що реальність тепер гранично ясна: Європа - остання надія на те, що завойовницьку кампанію Путіна можна зупинити там, де вона зараз перебуває:

"Якщо Україна хоче вижити як суверенна держава, це станеться завдяки тому, що європейці вирішили діяти".

При цьому журналіст наголосив, що дехто все ще чіпляється за ілюзію, що Путін задовольниться Україною і зупиниться.

"Ця віра - навмисне невігластво. Вона ігнорує Будапештський меморандум, у якому Росія гарантувала безпеку України 1994 року. Вона ігнорує відверту брехню Путіна в січні 2022 року, коли він заявив, що пересування військ у Білорусі було всього лише навчаннями, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Вірити диктатору зараз - означає ігнорувати всі уроки новітньої історії", - вважає оглядач.

Що має зробити Європа

Принаймні Європа має допомогти Україні захистити населення. Бретон-Гордон зазначив, що протиповітряна оборона - це не ескалація, а захист. У Європи, якщо вона того забажає, є можливості, літаки, зброя та екіпажі для захисту критично важливої української інфраструктури.

"Ми вже бачили реакцію Путіна, коли він зіткнувся з реальною загрозою передової західної зброї, особливо американських крилатих ракет Tomahawk. Він просторікував, протестував, і Трамп відступив. Якби ЗСУ поставили близько тисячі Tomahawk, я сумніваюся, що Україна виявилася б так сильно притиснута до стіни", - висловив переконання оглядач.

Бретон-Гордон міркує, що поки телеканали передають голоси змучених українських військових і наляканих атаками мирних жителів, європейські лідери, схоже, задоволені тим, що можуть відволіктися від війни на Різдво.

"Але війна не відзначає свята. Якби у Путіна була хоч крапля порядності, він би оголосив про припинення вогню, хоча б на 24 години. У нього її немає, і він цього не зробить", - констатував оглядач.

"Це ставить нас перед вибором. Або Європа знайде моральну сміливість і почне діяти, або вона зануриться в ще більший моральний занепад. Захист мирних жителів і запобігання можливості Росії тероризувати населення з повітря - це не розпалювання війни, це лідерство", вказав журналіст.

Він попередив, що якщо Україна впаде, наступною буде Європа.

"Ми зазнаємо невдачі, і історія знову зафіксує це: тиранія просунулася вперед, тому що демократії вагалися", - підсумував він.

Російські удари по Україні

7 грудня видання Bild писало, що РФ уперше атакувала об'єкти, які вважаються недоторканними через їхню ключову роль у життєзабезпеченні мільйонів українців. Видання тоді повідомляло, що росіяни кардинально змінили тактику повітряних ударів по території України з кінця листопада.

