На думку міністра оборони Німеччини, Європі потрібно запровадити більше санкцій проти РФ.

Російський диктатор Володимир Путін насправді не зацікавлений у мирі, і про це свідчать постійні російські атаки по Україні. Так вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який зробив свою заяву 20 травня перед зустріччю з міністрами оборони ЄС у Брюсселі. Про це пише Sky News.

За його словами, нічні атаки російської армії по Україні "говорять більше, ніж просто порожні слова". Пісторіус додав, що Європі потрібно посилити тиск на Російську Федерацію, зокрема, запровадивши більше санкцій, особливо щодо продажу енергоносіїв. Водночас, на його думку, треба підтримувати Україну.

Як повідомляє Укрінформ, у Брюсселі 20 травня, за словами Пісторіуса, обговорять ініціативу Високого представника ЄС щодо постачання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Окрім того, каже він, необхідно поглиблювати співпрацю з Україною у виробництві зброї, розширювати кількість та якість спільних підприємств з українською оборонною промисловістю.

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"Водночас ми можемо забезпечити кошти для кращого використання вільних виробничих потужностей в українській оборонній промисловості через українські замовлення", - додав міністр.

На думку німецького міністра, об’єднавши гроші та ухвалюючи рішення разом, можна досягти більшого "з тією ж сумою грошей, ніж якби кожен працював сам на себе".

Останні атаки РФ по Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 20 травня Україна знову відбивалася від "шахедів". Українські військові попереджали про загрозу ударних дронів-камікадзе, які вкотре запустила по Україні Російська Федерація. Ворожі ударні дрони фіксувалися на Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині, Черкащині. На Сумщині був помічений розвідувальний БПЛА.

18 травня росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Сумській області, внаслідок чого загинуло дев’ять людей, ще семеро людей дістали поранення, троє з них були у важкому стані. Як наголосили в ОВА, росіяни свідомо атакували цивільний транспорт, який не становив жодної загрози.

А 16 травня шахедна атака по Одещині зруйнувала будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. На щастя, сам директор не постраждав. Також у нічній атаці у Овідіополі домашні улюбленці директора опинилися у небезпеці - деякі загубилися під час вибуху.

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