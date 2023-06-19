Збігнєв Рау вказав на зближення України та Заходу.

Влада Російської Федерації не досягли ні однієї стратегічної мети у війні проти України. Кремль своїми діями лише посилив співпрацю між офіційним Києвом та НАТО.

За словами міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, з самого початку війни в Україні на Заході задаються питанням про її кінець і про значення ядерного шантажу Путіна.

"Хоча ці питання залишаються без відповіді, слід зазначити, що поки жодна стратегічна мета Кремля не досягнута, але війна вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною і НАТО", - цитує дипломата "Польське радіо".

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При цьому він вказав на згуртованість Заходу навколо України і посилення позиції НАТО, як альянсу. Також Рау підкреслив, що війна в Україні викликає довгострокові негативні явища, які впливають на весь світ - зростання інфляції, проблеми з продовольством, транспортуванням вантажів, підвищення вартості сировини і посилення міграції.

Війна в Україні - головні виправдання Кремля

Російська Федерація 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України. При цьому російська влада тоді, знищуючи українські міста і масово вбиваючи мирних жителів, прикривалася так званою "денацифікацією" і "демілітаризацією" України.

18 червня 2023 року прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна-Дмитро Пєсков заявив, що Росія багато в чому виконала одне із завдань так званої "спеціальної військової операції", а саме завдання"демілітаризації".

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