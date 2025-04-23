Глава МЗС Польщі підкреслив, що Україна сама має визначати, "що в її інтересах".

Україна не має приводу для капітуляції, адже вона сьогодні героїчно обороняється, отримуючи від союзників військову та фінансову допомогу. Про це заявив 23 квітня під час виступу в Сеймі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Укрінформ.

Свій виступ щодо завдань зовнішньої політики Польщі на 2025 рік Сікорський назвав найскладнішим, оскільки міжнародна ситуація "є найскладнішою за останні кількадесят років".

За його словами, ситуація на сході і півдні України, де незначні успіхи російських сил супроводжуються величезними втратами, "неоднозначна". Також він наголосив, що Росія хоч і збільшує мобілізацію і залучає північнокорейців, проте через три роки війни російські війська контролюють лише близько 20% території України".

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Сікорський повідомив, що за окремими оцінками Росія вже витратила на війну 200 мільярдів доларів, а майже мільйон російських військових "усунуто з поля бою".

Тим часом, підкреслив глава МЗС Польщі, втрати української армії менші, українці не допустили захоплення столиці і встановлення маріонеткового уряду, а також перемогли Чорноморський флот РФ і розблокували морський шлях через Босфор.

"Ми не знаємо, як далі розвиватиметься війна, чиї війська втратять волю до боротьби, або в кого першого закінчаться боєприпаси. Проте на сьогодні ми знаємо, що Україна героїчно бореться, а тому немає приводу для капітуляції, а Європа декларує подальшу фінансову та військову допомогу (Україні - ред.)", - підкреслив посадовець.

За його словами, Україна сама має визначати, "що в її інтересах, на які компроміси може погодитися і які іноземні війська, потенційно, хотітиме мати на своїй території".

Переговори щодо закінчення війни

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп запропонував мирну угоду, яка дозволяє Росії зберегти за собою майже всі захоплені в України території. Угода є частиною семипунктового плану припинення війни, який не містить чітких гарантій безпеки для України з боку США. Про це написало видання The Telegraph. 23 квітня в Лондоні американська делегація мала обговорити цей план із представниками України.

Однак переговори скасували. Після відмови держсекретаря США Марко Рубіо летіти на них аналогічні рішення прийняли міністри закордонних справ Франції та Німеччини. Натомість заявили про заплановані двосторонні переговори між головними дипломатами України та Великої Британії.

Водночас міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. За її словами, українці не зможуть прийняти заморожений конфлікт, замаскований під мир. Як і визнати окупацію Криму. "І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов'язкових гарантій безпеки - достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити міцний мир", - підкреслила вона.

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