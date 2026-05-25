Ситуація для України у війні зараз краща, ніж будь-коли, – Стубб

За його словами, підтримка війни в Росії знижується, і Україна зараз має перевагу.

Президент Фінляндії Олександр Стубб вкрай оптимістично оцінив ситуацію на фронті в Україні, заявивши, що ситуація для української сторони зараз "виглядає набагато краще, ніж будь-коли". Про це він сказав в інтерв'ю Yle.

Він також описав етапи війни трьома періодами.

"Перший рік цієї війни був боротьбою за виживання для України. Після цього – три роки стійкості. Тепер це чиста математика", – зазначив він.

Президент Фінляндії підкреслив, що зараз на одного загиблого українського солдата припадає вісім загиблих росіян.

"Крім того, підтримка війни в Росії знижується, тож Україна зараз має перевагу", – зазначив він.

Україна переламує ситуацію на свою користь

The Economist писав, що Україна завдає Росії дедалі більшої шкоди практично за всіма показниками. Зокрема, видання відзначило ситуацію на фронті, де Сили оборони вперше з 2023 року змогли відновити контроль над більшою територією, ніж захопили окупанти.

А The Telegraph зазначає, що навіть потенційне завершення війни на умовах Кремля вже не дозволить Росії повернути колишній геополітичний вплив. На його думку, поки що немає ознак готовності російських еліт відкрито виступити проти Путіна, проте політична ситуація в Росії може змінитися несподівано – так само, як це сталося під час падіння династії Романових у 1917 році.

