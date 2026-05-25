Танкери успішно обходять блокаду Ормузької протоки: Bloomberg розкрив схему

Танкери викорстовують "сірі" схеми для обходу блокади.

Компанія Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) непомітно перевозить нафту й газ з Перської затоки власним флотом, очевидно, оминаючи як іранські військово-морські сили, так і американські кораблі. Про це повідомляє Bloomberg.

Використовуючи такі практики, як "темний транзит" (коли судна проходять Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами), ADNOC стала одним із найуспішніших у питаннях постачань нафти з Близького Сходу. Інші близькосхідні виробники, а також західні трейдери сировинних товарів також шукали способи транспортування вантажів через Ормузьку протоку, однак більшість із них зіткнулися з обмеженнями через небажання судновласників ризикувати.

Відомо, що ADNOC використовує судна, контрольовані компанією Navig8, яка переважно належить її підрозділу з морських перевезень і логістики, а також Wanhua Chemical Group – партнеру по спільному підприємству. За словами джерел, йдеться як про танкери для сирої нафти та світлих нафтопродуктів, так і про газовози.

Ця стратегія підкреслює нагальність, яку відчувають виробники нафти, що поспішають доставити сировину на ринок, зокрема через обмежені можливості для її зберігання. Додатковим чинником, який посилює зацікавленість Об’єднаних Арабських Еміратів, став офіційний вихід країни з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

"Після виходу ОАЕ з ОПЕК і пошуку способів проводити судна через Ормузьку протоку "в темну", Adnoc готова йти на більші ризики, аби забезпечити експорт своєї нафти", – заявив старший аналітик з морських перевезень компанії Kpler Метт Райт.

Компанія виконує так звані "короткі рейси", що дають змогу підтримувати безперервний потік нафти та пального. Після проходження Ормузької протоки судна зазвичай перевантажують вантаж на танкери клієнтів у безпечніших водах поблизу Фуджейри або Сухара або ж прямують до західного узбережжя Індії.

Такий підхід дозволяє виробнику максимально використовувати близькість до Ормузької протоки: наприклад, нафту марки Upper Zakum зазвичай завантажують на острові Зірку, тоді як нафту та скраплений нафтовий газ відвантажують із мегапереробного комплексу ADNOC у Рувайсі. Повний рейс туди й назад займає приблизно тиждень.

Компанія також експортувала щонайменше три партії скрапленого природного газу через Ормузьку протоку, використовуючи "темні транзити". Останній такий танкер помітили минулими вихідними – він прямував із вантажем до західного узбережжя Індії.

Супутникові знімки показують, що СПГ-танкери протягом місяця швартуються біля острова Дас (експортного газового термінала ADNOC у Перській затоці), хоча жодне судно не передає сигнали про своє місцеперебування поблизу цього об’єкта. Для вивезення газу порожні танкери прямують до східного входу в Ормузьку протоку поблизу Фуджейри, де вимикають транспондери, після чого проходять протокою для отримання вантажу на острові Дас. Передачу сигналів судна відновлюють лише після виходу з Ормузької протоки та повторного входу в Оманську затоку.

Точні обсяги загального експорту нафти, газу та пального визначити складно, оскільки транспондери вимкнені – така практика дедалі частіше використовується в регіоні як запобіжний захід безпеки. Через це також незрозуміло, чи проходять судна протокою ближче до узбережжя Оману, чи користуються північним маршрутом, погодженим Іраном, який може передбачати сплату зборів.

Блокаду успішно обходить не лише ADNOC. Bloomberg повідомив, що Катар непомітно експортує СПГ через Ормузьку протоку до ключових покупців. За його даними, три танкери, завантажені скрапленим природним газом, перетнули Ормузьку протоку останніми днями.

Судно Al Rayyan у понеділок помітили на північ від Маската в Омані після проходження Ормузької протоки – зараз воно прямує до Китаю. Танкер припинив передавати сигнал приблизно 22 травня, коли перебував поблизу катарського експортного термінала Рас-Лаффан у Перській затоці.

Ще одне судно, яке завантажило катарську партію СПГ, також пройшло Ормузьку протоку з неділі на понеділок. Танкер Fuwairit припинив передавати сигнал у неділю, коли частково перебував у протоці, а згодом знову з’явився в системах відстеження на північ від Маската. Зараз судно прямує до Пакистану. Варто сказати, що успішні проходи становлять лише невелику частину довоєнних торговельних постачань.

Блокада Ормузької протоки – останні новини

США та Іран підготували меморандум про взаєморозуміння, який передбачає продовження перемир’я ще на 60 днів до моменту досягнення остаточної угоди щодо повного припинення війни в Ірані. Сторони попередньо погодили принцип відкриття Ормузької протоки, однак документ усе ще містить низку неврегульованих питань, зокрема щодо іранської ядерної програми,.

За словами одного з дипломатів, після підписання меморандуму про взаєморозуміння Іран одразу відкриє Ормузьку протоку та розпочне кроки для відновлення судноплавства до рівня, який існував до війни, протягом 30 днів.

Раніше у Міжнародному енергетичному агентстві дійшли до висновку, що судноплавство через Ормузьку протоку поступово відновлюватиметься з третього кварталу 2026 року. Водночас до кінця поточного року світовий ринок залишатиметься дефіцитним – бракуватиме близько 2 мільйонів барелів нафти.

