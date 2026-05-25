США та Іран уклали попередню угоду, але Ормузька протока під питанням, - WP

Сполучені Штати та Іран розробили меморандум про взаєморозуміння, який продовжує перемир'я на 60 днів, доки обидві сторони не досягнуть "остаточної угоди" про повне припинення війни в Ірані, пише The Washington Post. При цьому сторони досягли принципової угоди, що передбачає відкриття Ормузької протоки, однак вона залишила багато питань невирішеними, зазначає The New York Times.

Один чиновник заявив WP, що в неділю угода з Іраном підписана не була. Залишається неясним, наскільки обов'язковим є нинішній рамковий документ.

За словами дипломата, після підписання меморандуму про взаєморозуміння Іран негайно відкриє Ормузьку протоку і вживе заходів для забезпечення повернення судноплавства до довоєнного рівня протягом 30 днів. У ньому також передбачено, що Іран, США та союзники оголосять про негайне припинення військових операцій на всіх фронтах, включаючи Ліван.

Пропозиція включає в себе підтвердження Іраном того, що він ніколи не розроблятиме ядерну зброю, та згоду на утилізацію його запасів збагаченого урану узгодженим методом. Протягом наступних двох місяців обидві сторони обговорять "механізм" для цього.

Питання Ормузької протоки відкрите

Іранський чиновник заявив, що відкриття протоки буде поетапним. На першому етапі США розморозять іранські активи на суму 12 мільярдів доларів, почнуться роботи з розмінування протоки, і буде знята американська блокада.

Неясно, коли очікується відновлення роботи протоки. Один із чиновників сказав, що нинішня блокада США буде "пропорційно послаблена" у міру відкриття протоки, описавши угоду як "довіряй, але перевіряй".

Також, оскільки деталі угоди ще не узгоджені, незрозуміло, який контроль – якщо такий взагалі буде – Іран продовжить здійснювати над протокою, зокрема, чи зможе він стягувати плату за прохід.

В результаті конфлікту в Перській затоці заблоковано від 1500 до 2000 суден. Навіть якщо протоку буде офіційно відкрито найближчим часом, залишається багато факторів, що впливають на відновлення судноплавства. Перше питання полягає в тому, чи дійдуть судновласники висновку про довготривалість мирної угоди та про безпеку проходу танкерів через вузьку протоку.

Потім виникає питання про те, скільки часу знадобиться для розмінування протоки. Поки протока не буде очищена від вибухівки, страховики, ймовірно, вимагатимуть супроводу суден та вжиття інших заходів безпеки, що призведе до затримок і збільшення витрат судноплавних компаній.

Раніше Al Arabiya повідомила, що Іран і США нібито вже домовилися про припинення війни і про це мають офіційно оголосити найближчими годинами. Однак офіційного оголошення так і не було.

Тим часом президент США Дональд Трамп у неділю заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирної угоди з Іраном. Сторони нібито узгодили основні положення меморандуму.

