Сибіга повідомив, що Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН після атаки РФ

Очільник МЗС України написав, що Україна закликає партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії.

ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення, написав в соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я доручив усім нашим представництвам при міжнародних організаціях повною мірою використати багатосторонні механізми у відповідь на вчорашній варварський ракетний удар Росії по Києву", - розповів Сибіга.

Він повідомив, що Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН:

Відео дня

"Ми негайно вимагаємо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпеки та співробітництва та Постійної ради ОБСЄ".

Сибіга вважає, що Росія намагається залякати Україну, атакуючи цивільне населення та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критичну інфраструктуру.

Очільник МЗС України додав, що цією атакою Росія намагається залякати світ, запускаючи ракети середньої дальності проти мирних міст.

"Все це вимагає рішучих та скоординованих дій з боку міжнародної спільноти. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - йдеться в дописі.

Атака РФ по Києву: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами начальника управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, хоча нічний удар Росії по Україні був очікуваний, але до 700 повітряних засобів ворога - це "один з найбільших показників масованих комбінованих ударів". Ігнат додав, що наявні засоби не дозволяють майже повністю знищити ворожі повітряні засоби нападу під час масованих атак в певних містах країни. Він пояснив, що результативність збиття залежить від щільності удару.

Також ми писали, що під час удару по Києву було пошкоджено житловий комплекс, в якому розташована резиденція посла Албанії в Україні. Міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа написав в соцмережі, що Албанія "рішуче засуджує чергову жорстоку і нерозбірливу масштабну атаку ракетами та дронами". Ходжа наголосив, що такі атаки "повністю ігнорують людське життя та основну людську порядність".Також відомо, що Албанія викликала російського посла для пояснень через атаку.

Вас також можуть зацікавити новини: