Літак США провів незвичайну розвідку над Росією з території Грузії

Раніше подібні літаки не долітали так далеко на схід.

Американський літак-розвідник Bombardier ARTEMIS II у суботу, 23 травня, виконав вкрай незвичайну розвідувальну місію з повітряного простору Грузії, відстежуючи російську військову активність і системи зв'язку в районах Чорного та Каспійського морів. Літак вилетів з авіабази Михайла Когельнічану.

Як пише adevarul.ro, спеціалізований літак-розвідник Bombardier ARTEMIS II здійснював спостереження за російською територією під час польоту над Чорноморським регіоном.

Ця місія привернула увагу спостерігачів, оскільки операція проводилася з грузинського повітряного простору, при тому, що уряд у Тбілісі вважається близьким до Росії.

Відео дня

За даними спостерігачів, які відстежують повітряний рух, літак злетів з авіабази Михайла Когельнічану і спочатку виконав розвідувальний політ над Чорним морем за своїм звичайним маршрутом, перш ніж почати патрулювання над Грузією.

Розвідувальна система ARTEMIS II має дальність дії до 600 кілометрів, що дозволяє їй відстежувати радари та засоби зв'язку, розташовані на території Росії, зокрема в Астраханській області та Ставропольському краї, а також майже в усьому районі Каспійського моря.

Літак також міг вести спостереження за північним Іраном, аж до міст Махабад і Рашт.

Спостерігачі підкреслюють, що вони ніколи не бачили подібних літаків, які літають так далеко на схід у порівнянні з їхніми звичайними місіями в районі Чорного моря.

Російські літаки та безпілотники часто порушують повітряний простір Литви, Латвії та Естонії.

НАТО вже тривалий час забезпечує захист повітряного простору держав-членів, які не мають власних винищувальних авіаційних сил. Також винищувачі НАТО діють в Ісландії та країнах Балтії, однак там вони чергують по черзі.

Вас також можуть зацікавити новини: