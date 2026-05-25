В районі Чорнобиля у рідкісного хижака з’явилися пташенята (фото)

Це один із найбільших хижих птахів Євразії - розмах крил досягає 2,5 м.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у кількох "родинах" рідкісного птаха - орлана-білохвоста - з’явилися пташенята.

Як повідомили в установі, фахівці заповідника за допомогою дрона обстежили гнізда одного з найбільших і найвеличніших хижих птахів Європи - орлана-білохвоста.

Зокрема, поблизу острова Домантов у гнізді виявили пташеня віком близько 25 днів. Малюк уже впевнено тримається у гнізді та активно росте під наглядом батьків. Ще одну важливу знахідку зафіксували на південь від села Оташів - у гнізді перебувало пташеня віком близько одного тижня та ще одне яйце.

Відео дня

Додатково проведено обстеження гнізда у вільшанику неподалік села Куповате - там теж зростає пташеня орлана, якому близько місяця.

"Перевірено й гніздо біля села Лелів: у минулому році воно залишалося порожнім через роботи із встановлення ЛЕМ. Цього року гніздування там також не відбулося, проте в сусідньому гнізді орланів уже помітна присутність пташенят", - розповіли дослідники.

Вони зазначають, що цьогоріч орлани-білохвости розпочали гніздування значно пізніше, ніж зазвичай. Імовірною причиною стали сувора зима та затяжна холодна весна, які вплинули на поведінку птахів і терміни розмноження.

Орлан-білохвіст: що про нього відомо

Це птах ряду соколоподібних родини яструбових. Називають його також орел-сіруватень, або сіруватень. Він - один із найбільших хижих птахів Євразії - розмах крил досягає 2,5 м. Характерною рисою виду є білий хвіст у дорослих особин (у молодих птахів забарвлення хвоста буре).

Оселяється в прибережних лісах поблизу водойм, багатих рибою. Гнізда влаштовує на високих деревах. У більшості районів поширення є рідкісним. У середині XX ст. його чисельність драматично скоротилася внаслідок переслідування з боку людини та отруєння птахів хімікатами. Протягом останніх декількох десятиліть чисельність в багатьох країнах частково відновилася.

В Україні пари білохвостів оселяються на відстані 0,5-6 км від найближчої кормової водойми (в середньому ця відстань становить 1,7 км). Для гніздування зазвичай обирає найбільш віддалені від антропогенного впливу ділянки. Проте з кінця XX ст. намітилася тенденція пристосування хижака до існування поруч з людиною.

Орлан-білохвіст - моногам, пари постійні. Дорослі птахи протягом усього року тримаються парою. Цього хижака занесено до усіх трьох видань Червоної книги України, до Червоного списку МСОП, Європейського Червоного списку тощо.

Вважається, що саме орлан-білохвіст був прообразом "білого орла" на гербі Польщі - великого хижого птаха з голою цівкою. Оскільки орлан-білохвіст є рідкісним видом, у багатьох країнах його зображають на поштових марках. Зокрема, в Україні у 2019 році було випущено пам'ятні 2-гривневі та 10-гривневі монети із зображенням орлана.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику мешкає цікавий птах - слуква (вальдшнеп), що є майстром маскування. Це типовий мешканець наших лісів, добре пристосований до життя на суходолі, що відрізняє його від більшості інших куликів. Слуква має відносно короткі кінцівки, завдяки маскувальному оперенню вона майже непомітна серед лісової підстилки.

Вас також можуть зацікавити новини: