Стубб зробив інтригуючу заяву про свою роль у переговорах ЄС та Росії

Він наголосив, що про мир можна почати говорити лише тоді, коли Росія погодиться припинити вогонь.

Президент Фінляндії Олександр Стубб зробив інтригуючу заяву про свою можливу участь у якості представника ЄС на переговорах з Росією.

Зокрема, його запитали, чи готовий він бути представником Європи на переговорах.

"На це питання, ймовірно, не можна відповісти негативно", – сказав Стубб в інтерв’ю Yle.

При цьому він підкреслив, що можна почати обговорювати мир лише тоді, коли Росія погодиться припинити вогонь.

У свою чергу Helsingin Sanomat з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах пише, що Стуббу пропонують важливе завдання.

Європа готується розпочати переговори на високому рівні з Росією і шукає представника, і в цьому процесі президент Фінляндії може зіграти центральну роль.

Переговори Росії та ЄС – що відомо

За даними видання Politico, в Євросоюзі тривають консультації щодо призначення переговірника для участі в мирних переговорах між Україною та Росією замість представників США.

У обговореннях ймовірних кандидатур фігурують імена колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та експрем'єра Італії Маріо Драгі.

Меркель уже заявила, що не бажає брати участь у таких переговорах, оскільки, на її думку, Євросоюз не використовує весь свій дипломатичний вплив для сприяння припиненню війни РФ проти України.

При цьому в РФ заявили, що не заперечували б, щоб переговірником від ЄС став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. У Євросоюзі цей варіант різко відкинули.

