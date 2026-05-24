Макрон застеріг Лукашенка від участі у війні проти України, - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Люди з оточення французького лідера в коментарі телеканалу TF1 розповіли подробиці цієї розмови.
За словами співрозмовників телеканалу, Макрон провів конструктивну розмову з Лукашенком. Вони зазначили, що лідери Франції та Білорусі обговорили, зокрема, війну в Україні.
"Під час цієї розмови Еммануель Макрон, зокрема, наголосив на ризиках, які несе для Білорусі втягнення у агресивну війну Росії проти України", – повідомили джерела журналістам.
Співрозмовники телеканалу також заявили, що Макрон закликав Лукашенка поліпшити відносини між Білоруссю та Європою.
Нагадаємо, що раніше про телефонну розмову між президентом Франції Еммануелем Макроном і самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком повідомили в пресслужбі білоруського диктатора.
Зазначалося, що ініціатором переговорів виступила французька сторона. В адміністрації Лукашенка заявили, що він обговорив з Макроном регіональні проблеми та взаємини Білорусі з Євросоюзом.