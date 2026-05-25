'Ракети падають у поля': Україна знайшла дешевий спосіб захисту від атак РФ, - Politico

Для захисту великого міста потрібно від 30 до 100 одиниць РЕБ Lima – близько 5 мільйонів євро. Це приблизно вартість однієї ракети Patriot PAC-3.

В умовах дефіциту дорогих ракет-перехоплювачів Україна все частіше робить ставку на систему радіоелектронної боротьби для нейтралізації та перенаправлення російських безпілотників і ракет. Видання Politico поспілкувалося з розробниками новітньої української РЕБ Lima, розробленої українським оборонним стартапом Cascade Systems, і дізналося, як вона працює.

На відміну від традиційних систем ППО, які знищують загрози, що наближаються, за допомогою ракет, Lima глушить і підробляє сигнали супутникової навігації. Ця система генерує потужні поля перешкод, змушуючи російські ракети відхилятися від курсу.

Якщо сигнали супутників блокуються, російські далекобійні ракети можуть продовжувати політ, використовуючи інерційні навігаційні системи, але їхня точність може відхилятися приблизно на 2 кілометри на кожні 100 кілометрів шляху – це означає, що ймовірність влучання в ціль знижується.

"Коли Lima увімкнена, відхилення ракет стає ще більш значним. Окрім простого придушення навігації, ми використовуємо підміну координат і заміну їх на кілька кілометрів. Ми можемо змусити їхні ракети падати в поля замість того, щоб вражати цілі", – сказав Алхімік, розробник Lima та командир підрозділу радіоелектронної боротьби "Нічна варта" Сил територіальної оборони України.

Головні переваги

Привабливість Lima частково полягає в її масштабі та вартості. На відміну від багатьох інших тактичних засобів радіоелектронної боротьби, вона може покривати великі території, захищаючи критично важливу інфраструктуру. За даними Cascade, виробництво кожної одиниці коштує до 3 мільйонів гривень (58 000 євро) залежно від модифікації. Компанія оцінює, що для захисту великого міста потрібно від 30 до 100 одиниць – близько 5 мільйонів євро. Це приблизно вартість однієї ракети Patriot PAC-3.

Компанія Cascade вже поставила понад 400 систем Lima. Військові почали використовувати їх у липні 2024 року, а в жовтні 2025 року їх застосування було розширено і включило захист цивільної інфраструктури:

"За даними компанії, за останні 18 місяців Lima придушила сигнали 20 500 безпілотників Shahed і збила з курсу десятки балістичних і крилатих ракет".

При цьому останні модифікації Lima здатні придушувати далекобійну зброю, включаючи балістичні ракети, що використовують такі системи, як російська супутникова навігація ГЛОНАСС, заявив Максим Скорецький, начальник відділу радіоелектронної боротьби сухопутних військ України.

Як працює Lima

Lima імітує сигнали супутникової навігації, які використовують російські ракети та безпілотники, передаючи їм хибні координати:

"За словами розробників, деяким минулим атакам вдалося запобігти завдяки тому, що зброя, яка наближалася, "думала", що знаходиться в Перу".

Система також може створювати "мертву зону", де російський безпілотник втрачає сигнал наведення.

"Коли ми… створюємо досить широку зону, захищену станціями Lima, ракета навіть не потрапить у місто. Ми відправимо її на відкрите поле", – пояснив "Алхімік".

"Навіть якщо керована бомба відхилиться від цілі приблизно на 20 метрів, це вже означає, що ціль не буде уражена", – сказав Скорецький.

Він зазначив, що заглушені російські безпілотники та ракети все одно падають і влучають, завдаючи шкоди. З іншого боку, коли звичайні кінетичні засоби ППО знищують ракету або безпілотник, що наближається, у повітрі; уламки, що утворилися, все одно падають на землю, але завдають менше шкоди, ніж неушкоджена перенаправлена зброя.

"Однак чи потраплять російські балістичні ракети в бажану ціль, коли Lima буде активована? Я б сказав, що це малоймовірно", – додав Скорецький.

Відбиття російських атак

Коментуючи масований удар по Києву 24 травня, начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначав, що наявні на сьогоднішній день у України засоби не дозволяють завчасно майже повністю знищити ворожі повітряні засоби нападу, коли йдеться про акцентовані масовані удари по певних містах або об’єктах.

У свою чергу фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначив, що ракет було занадто багато для нашої протиповітряної оборони, і основна частина втрат – саме від них.

