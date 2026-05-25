Путін хоче стерти приниження від параду 9 травня: ISW про російський удар по Києву

Путін намагається продемонструвати силу.

Масований удар Росії по Києву 24 травня мав на меті "стерти" приниження від урізаного параду в Москві до Дня перемоги 9 травня. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що російські удари пошкодили урядові будівлі та культурні об'єкти в Києві, зокрема, будівлю Міністерства закордонних справ України, будівлю Кабінету міністрів і Національний художній музей, а також зруйнували Чорнобильський музей і Лук'янівський ринок.

Раніше Кремль погрожував завдати удару по "центрах прийняття рішень" у Києві, зокрема за допомогою "Орєшника", якщо українські сили завдадуть ударів по російському параду на честь Дня Перемоги, чого Україна не зробила, зазначається у звіті.

Відео дня

Крім того, Кремль погрожував застосувати "Орєшник" перед 9 травня, ймовірно, для того, щоб замаскувати слабкість Росії та її нездатність надійно захистити значні ділянки російського повітряного простору від глибоких ударів України.

"Російський удар по Києву є частиною триваючих зусиль президента Росії Володимира Путіна щодо стирання приниження, пов’язаного з парадом Перемоги. Путін намагається продемонструвати силу після параду, який зазнав широкої критики", – зазначають в ISW.

Також аналітики підкреслюють, що російський удар повністю порушує дух триденного перемир'я в День перемоги, якого Україна дотримувалася, і демонструє, що Путін не дотримується жодних угод, які не приносять йому істотної вигоди.

Удар по Києву 24 травня – що відомо

У рамках однієї атаки росіяни задіяли 90 ракет і 600 безпілотників, серед яких були 1 балістична ракета середньої дальності, 2 аеробалістичні ракети "Кинжал", 3 протикорабельні ракети "Циркон", 30 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 54 крилаті ракети "Х-101/Іскандер-К/Калібр".

Кількість постраждалих зросла до 78 осіб, двоє людей загинули. Близько 30 житлових будинків пошкоджено або зруйновано.

Спеціаліст із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що під час удару 24 травня по Києву ворог робив ставку на масовість, а не на ефективність, при цьому цілі обирав лише як привід для атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: