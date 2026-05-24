Усередині супутника NASA заховали послання для тих, хто житиме через мільйони років

На табличці розміщено три карти поверхні Землі.

Усередині супутника NASA, запущеного в 1976 році, захована табличка, на якій зображено послання для тих, хто житиме на Землі через 8,4 мільйона років. Це дата, коли супутник, як очікується, впаде на Землю.

Як пише spacedaily.com, 4 травня 1976 року НАСА запустило супутник LAGEOS-1 з авіабази Ванденберг у Каліфорнії. Це один із найпростіших об’єктів, які коли-небудь виводилися на орбіту. Це сфера діаметром близько 60 сантиметрів, вагою приблизно 400 кілограмів, без електроніки, датчиків, джерела живлення та рухомих частин. Його завдання – бути мішенню. Наземні станції надсилають на нього лазерні імпульси та вимірюють час, необхідний для повернення світла.

Цей супутник, який перебуває на стабільній середньоорбітальній орбіті на висоті близько 5900 кілометрів, не має приладів, тому він практично не схильний до поломок. Початкова оцінка передбачала, що LAGEOS-1 зможе залишатися на орбіті близько 8,4 мільйонів років, перш ніж впаде на Землю.

Що знаходиться всередині супутника

Карл Саган, що працював і над "Золотим диском" "Вояджера", створив невелику пластину з нержавіючої сталі розміром приблизно 10 на 18 сантиметрів. Дві ідентичні копії були поміщені всередину супутника.

Табличка – це не текст, а схема, призначена для розуміння людьми, які не володіють спільною мовою. У верхній частині таблички закладено словник: числа від одного до десяти в двійковій системі числення та невеликий малюнок Землі, що обертається навколо Сонця, де двійкове число один позначає тривалість одного оберту, один рік. Таким чином встановлюється одиниця виміру, від якої залежить вся решта інформації на табличці.

У нижній частині таблички розміщені три карти поверхні Землі, які складають основу послання.

Перша карта показує континенти приблизно 268 мільйонів років тому, об'єднані в єдиний материк Пангею. Середня карта показує континенти в тому вигляді, в якому вони перебували на момент запуску, у 1976 році. Третя карта показує прогнозоване розташування континентів приблизно через 8,4 мільйона років. NASA попереджає, що карти не призначені для точних реконструкцій, а є наочним способом показати дрейф континентів протягом тривалого часу.

Ця третя дата не випадкова. Це, дуже приблизно, передбачувана дата падіння супутника.

Логіка трьох карт – це годинник. Континенти дрейфують зі швидкістю приблизно кілька сантиметрів на рік, повільно, але неухильно. Той, хто знайде LAGEOS-1, може порівняти розташування континентів на табличці з розташуванням континентів, які він бачить навколо себе, і приблизно визначити, скільки часу минуло.

Табличка не адресована інопланетянам

LAGEOS-1 знаходиться на орбіті навколо Землі і повернеться на Землю. Табличка – це послання тому, хто опиниться на планеті, коли він повернеться, і невідомо, хто це буде.

Табличка не передбачає, що її хтось знайде. Вона передбачає лише, що якщо це й станеться, то найкорисніше, що можна йому передати, – це спосіб дізнатися, коли був створений об’єкт, який він тримає в руках.

