'Це переломний момент': ініціатива у війні перейшла на бік України, – The Economist

Багато залежить від того, чи зможе Росія протистояти атакам України за допомогою безпілотників.

Цього року парад на честь Дня перемоги в Москві 9 травня був скромним і зовсім не тріумфальним. Вперше за два десятиліття танки та інша військова техніка не проїхали по Червоній площі. У результаті день, який мав уособлювати військову міць Росії за Володимира Путіна, натомість показав її вразливість і слабкість. І, як пише The Economist, це відображає ситуацію для Росії на полі бою.

"Вперше майже за три роки ініціатива у війні, схоже, перейшла на бік України. Переживши сувору зиму, коли її міста та енергосистема майже щоночі зазнавали масованих ударів російських безпілотників і ракет, Україна тепер переламує хід подій. Вона завдає Росії дедалі більшої шкоди практично за всіма показниками", – пише видання.

Так, очікуваний весняний наступ Росії не просто провалився, у квітні російські війська вперше з серпня 2024 року зазнали чистих втрат території. За розрахунками The Economist, заснованими на картах ISW, Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами за останні 30 днів – все це завдяки наземним контратакам і ударам середньої дальності; припиненню використання Росією терміналів Starlink на території України; та параноїдальному обмеженню Кремлем роботи месенджера Telegram.

"Загалом, це схоже на переломний момент у війні. Якщо у росіян не буде жодних результатів від своїх зусиль, я не здивуюся, якщо в деяких місцях все почне руйнуватися", – каже Лоуренс Фрідман, професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Співвідношення вбитих і поранених зростає

Втрати російських солдатів, що становлять 35 000 на місяць, перевищують темпи мобілізації у Росії, і за цими цифрами ховається більш похмура нова тенденція. Якщо до минулого року співвідношення вбитих і поранених російських солдатів могло становити від 1:2 до 1:3, що погано за сучасними мірками, але приблизно відповідає показникам минулих конфліктів, то в березні президент України Володимир Зеленський заявив, що на кожного пораненого припадає майже два вбитих солдати.

Як зазначає The Economist, співвідношення вбитих і поранених зростає, оскільки значна частина втрат – можливо, до 80% – тепер зумовлена ударами FPV-дронів, які вистежують ворожих солдатів і ставлять під загрозу спроби медичної евакуації.

"Сер Лоуренс стверджує, що зона ураження безпілотників протяжністю близько 20 км між лініями фронту розширюється далеко в тил Росії, і це має більший вплив на російські операції, ніж на українські. Для України набагато ефективніше знищити допоміжну інфраструктуру для наступу, ніж знищити нечисленних військовослужбовців, які зараз очолюють атаки".

Глибокі та середні удари

Росія також зазнає втрат від українських безпілотників середньої дальності (від 50 до 300 км). Цілями є склади боєприпасів, склади безпілотників, командно-контрольні пункти, пускові установки зенітних ракет, радари та пункти розгортання, де зосереджені бронетехніка та війська.

До невдач на полі бою додається збільшення масштабу, дальності та інтенсивності глибоких ударних операцій України в Росії. У березні Україна вперше перевершила Росію за кількістю завданих ударів безпілотниками дальньої дії. Регулярно вражаються економічні та військові цілі, розташовані майже за 2000 км від українського кордону. Це означає, що 70% населення Росії перебуває в зоні досяжності українських безпілотників, і ці атаки завдають Росії психологічної шкоди.

При цьому розміри Росії та систематична кампанія України з ослаблення її систем ППО роблять захист навіть цінних об'єктів практично неможливим.

"Вони не можуть захиститися від ударів безпілотників за допомогою засобів зональної оборони. І у них немає точкової оборони в багатьох місцях, де вона їм необхідна", – каже Сет Джонс, старший військовий аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Все вирішиться в найближчі місяці

Однак ключове питання полягає в тому, чи є різні невдачі Росії – на полі бою або в результаті руйнування економічної інфраструктури – показниками того, що можливості Путіна в Україні скорочуються.

Лоуренс каже, що багато чого залежить від найближчих кількох місяців, і зокрема від того, чи зможе Росія протистояти наступу України за допомогою безпілотників. Ще одна проблема полягає в тому, чи готує Росія свої сили до великого наступу влітку.

"Важко уявити, як ситуація може покращитися для Росії. Якби вам довелося доповідати Путіну, картина була б досить похмурою", – каже Джонс.

Боєць ЗСУ зазначив, що 60-70% російських окупантів гинуть, не доїхавши або не дійшовши до лінії бойового зіткнення. За його словами, росіяни відмовилися від постійних штурмів, натомість обрали тактику просочування.

Тим часом аналітики ISW оцінили заяву Путіна про те, що війна в Україні має скоро закінчитися. Вони зазначають, що насправді немає жодних ознак того, що Росія має намір завершити конфлікт, і цією заявою Путін просто вирішив "зіграти на почуттях" росіян.

