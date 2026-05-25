Долар і євро в Україні подешевшали: курс валют сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 43,94 грн, а євро – 51,05 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 25 травня, знизився на 1 копійку і складає 44,44 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,94 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 51,70 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,05 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,65 грн/євро, а курс продажу - 51,45 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 25 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 травня – 44,23 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто українська валют втратила 3 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що травень став для валютного ринку місяцем "повільних рухів". Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні до кінця місяця перебуватиме в межах 43,8–44,35 гривні на міжбанківському ринку та 43,75–44,5 гривні на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: