У Європі бояться, що розбіжності з Трампом щодо України можуть зірвати саміт НАТО в липні.

Пропозиція Дональда Трампа визнати російську анексію Криму викликала в Європі побоювання щодо зростаючого розколу зі США. Як пише Financial Times, це поставило європейські столиці перед болісним вибором: продовжувати підтримувати Київ або стати на бік Вашингтона.

"Деякі європейські чиновники побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту угоди адміністрації Трампа піддадуть випробуванню двосторонні відносини США з Лондоном, Берліном та іншими столицями, підірвуть трансатлантичну безпеку і можуть зірвати саміт НАТО наприкінці червня", - ідеться в статті.

За словами чиновників, які брали участь в обговоренні, до пропозиції США чиновники НАТО намагалися згладити внутрішні розбіжності з приводу України, наполягаючи на тому, що щорічний саміт лідерів альянсу в Гаазі буде присвячений витратам на оборону, а не війні.

Відео дня

Однак запропонована угода і можливість того, що США можуть відмовитися від переговорів, звинуватити Київ і нормалізувати відносини з Москвою, можуть призвести до сварки між лідерами НАТО.

"Основне питання саміту - це те, де ми перебуваємо щодо України", - сказав один із західних дипломатів.

Як зазначає FT, надії Європи на участь у переговорах щодо України було зруйновано, коли держсекретар США Марко Рубіо відмовився від зустрічі в Лондоні в середу з українськими та європейськими чиновниками, а спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф вважав за краще здійснити свій четвертий візит до Кремля.

"Найгіршим варіантом буде, якщо [США] не зможуть домовитися між Україною і Росією, і все це буде нав'язано Україні. Ось тоді Європі доведеться вибирати [між Україною і США]", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

При цьому європейські столиці намагаються знайти компроміс з адміністрацією Трампа щодо майбутніх зобов'язань США в галузі європейської безпеки і торговельної угоди, щоб уникнути повномасштабної тарифної війни, яка може серйозно вплинути на їхню економіку, і побоюються, що Вашингтон може використати це питання як важіль у цих дискусіях.

При цьому директор програми по США в Європейській раді з міжнародних відносин Джеремі Шапіро зазначає, що європейці завжди були "в слабкому становищі, щоб протистояти США", і з цієї причини вони намагалися уникнути цього".

"Якщо американці підуть, то європейці просто не зможуть бути єдині щодо України. Американці були джерелом єдності щодо України", - заявив він.

США і війна в Україні

Як писав Bloomberg, Україна і ЄС хочуть отримати запевнення в тому, що Росія готова погодитися на припинення вогню, щоб надати простір для переговорів щодо остаточної мирної угоди.

Також після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його країна вийде з перемовин, якщо мирна угода з РФ не буде досягнута, у Британії заявили, що Україна має самостійно вирішувати своє майбутнє і запевнили, що ніколи не підуть від України.

Вас також можуть зацікавити новини: