Насправді Карні хотів обговорити з Трампом його заяви про 51-й штат і тарифи, але очільник Білого дому хотів почути його думку про те, як закінчити війну в Україні.

На зустрічі президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністр Канади Марка Карні серед ключових питань була війна РФ проти України

Як повідомляє CBC News із посиланням на джерела, хоча найбільше Карні хвилювали тарифи Трампа і його заяви про "51-й американський штат", сам глава Білого дому хотів обговорити війну РФ проти України, протистояння з Китаєм, а також Іран.

За даними джерел видання, Трамп хотів почути, що думає Карні із зазначених питань.

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Видання зазначило, що швидке припинення війни в Україні та стримування ядерних амбіцій Ірану – два питання, які виявилися особливо складними для Трампа.

Крім того, Трамп хотів почути думку Карні щодо Ізраїлю та Гази, а також щодо хуситів у Ємені. але, за даними CBC News, цим питанням надали менше уваги.

"Той факт, що президент цікавився думкою Карні з цих питань, розцінюється як "обнадійливий знак", що Трамп поважає нового лідера Канади і вважає його гідним", - зробило висновок видання.

Заяви Карні про війну

16 березня новий прем'єр Канади зробив багатообіцяючу заяву про підтримку України. Карні підкреслив, що його країна забезпечить Україні необхідну військову підтримку.

А 1 травня прем’єр-міністр Канади після розмови з українським президентом Володимиром Зеленським звернувся до РФ із закликом сісти за стіл переговорів для закінчення війни.

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