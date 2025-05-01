Карні закликав Росію сісти за стіл переговорів для закінчення війни.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію сісти за стіл переговорів щодо закінчення війни в Україні. Про це він написиав у мережі Х після розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я розмовляв з Володимиром Зеленським сьогодні вдень. Україна продемонструвала свою відданість миру. Росія повинна сісти за стіл переговорів у добрій волі", - йдеться у дописі.

Він також сказав, що з нетерпінням чекає президента Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі, Альберта, цього літа.

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"Ця війна має закінчитися - і Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України", - додав Карні.

Мирні перемовини: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, замість тривалого припинення вогню російський диктатор Володимир Путін оголосив триденне перемир’я з нагоди 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні. За даними Кремля, він дав наказ призупинити бойові дії з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня. У Кремлі вважають, що українська сторона повинна приєднатися до цього перемир’я.

Зеленський відповів на путінське перемир'я, назвавши його черговою спробою маніпуляцій. За його словами, це перемир’я Росії потрібне, "щоб забезпечити Путіну тишу на час параду". Також він закликав Російську Федерацію піти на повне та безумовне припинення вогню.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія має спочатку погодитись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 діб, аби говорити про можливість початку переговорів про припинення війни. "Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові", - підкреслив він.

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