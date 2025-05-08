Міністр фінансів США під час слухань у Конгресі погодився з тим, що диктатор Путін є воєнним злочинцем.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скот Бессент визнав, що російський диктатор Володимир Путін є воєнним злочинцем.

Сталося це під час слухань у Конгресі, де Бессент доповідав про ситуацію в міжнародній фінансовій системі. Коли його прямо запитали про те, чи вважає він правителя РФ воєнним злочинцем, американський міністр відповів: "Так".

Водночас на запитання про те, чи варто вести перемовини з воєнним злочинцем, Бессент відповів:

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"Я думаю, що така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після Другої світової війни".

Війна РФ проти України: інші заяви керівництва США

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає на переговорах щодо завершення війни "занадто багато".

Раніше спецпредставник США з питань України Кіт Келлог сказав, що зараз єдиною перешкодою на шляху до припинення вогню у війні є Росія. Він нагадав, Україна погодилася на припинення вогню з безліччю умов, деякі з яких їй були не до вподоби. Москва ж пропозицію відхилила.

Водночас він вважає, що перемирʼя може бути близько:

"Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат – це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться. Я думаю, прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується", – додав Келлог.

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