У німецькому мін'юсті зазначили, що російські офіцери вже ідентифіковані.

Влада Німеччини встановила російських військових, причетних до обстрілів Гостомеля.

За даними видання Spiegel, це перша справа про воєнні злочини в Україні, яку веде Німеччина. "Підозрювані у стрілянині і відповідальні російські офіцери вже ідентифіковані", - заявив міністр юстиції Марко Бушманн.

Видання зазначило, що перша справа про військові злочини, скоєні в Україні, порушена в Німеччині в середині літа. Вона стосується обстрілів Гостомеля росіянами в березні 2022 року, в результаті чого постраждали мирні люди, в тому числі ті, у кого було німецьке громадянство.

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"Якщо ми зловимо винних, то пред'явимо звинувачення. І якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, зловить цих людей, то ми дамо докази, щоб звинувачення могли бути успішно пред'явлені там", - розповів Бушманн.

Бої за Гостомель

24 лютого 2022 року ЗСУ вели запеклі бої за аеродром у Гостомелі. Тоді ВСУ знищили майже весь російський десант, який намагалися висадивши десятки вертольотів Ка-52 і Мі-8. Окупанти планували захопити аеродром в Гостомелі і використовувати його для висадки десантників і легкої бронетехніки. Реалізація цього плану призвела б до окупації Києва.

Крім того, в боях росіяни знищили Ан-225 "Мрія", що стояв в ангарі. Бої тривали до 27 лютого.

У вересні цього року Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під час боїв у Гостомелі окупанти втратили 200 елітних фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів.

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