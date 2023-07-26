Боєць зазначив, що близько 30 українських військових протистояли сотням росіян.

Російські окупанти планували захопити аеродром в Гостомелі й використовувати його для висадки десантників та легкої бронетехніки. Реалізація цього плану призвела б до окупації Києва.

Учасник боїв за аеропорт Антонова в Гостомелі, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розкрив невідомі раніше деталі ключової для свободи столиці битви.

"Головне управління за деякий час знало, що одним з можливих місць для захоплення Києва буде Гостомельський аеродром, тому було прийнято керівництвом рішення, що це буде стратегічно важливий об'єкт, на який буде звернуто увагу. Гостомельський аеродром не був комерційним і був найближче до них, та й висаджуватися там було краще, щоб йти на Київ, а далі можна було розвивати кілька напрямків для захоплення столиці як на Оболоні, так і на Святошино", - поділився боєць.

За його словами, найшвидшим способом захоплення аеродрому було відпрацювання спочатку тактичною авіацією, висадка десанту для захисту території, а далі мала зайти транспортна авіація.

"24 лютого 2022 року по тривозі основна група виїхала на Гостомель. Ще раніше у військовій частині біля аеродрому стояли нацгвардійці, це їх зона відповідальності по обороні і захисту. Звідти виїхала невелика група на службових і приватних авто. У тих, хто повинен був обороняти аеродром, не вистачало сил і засобів", - розповів розвідник.

Він вказав, що, коли почався обстріл близько 35-38 вертольотів йшло на українських захисників та два літаки, які намагалися придушити оборону, використовуючи в тому числі авіабомби.

"Було прийнято рішення, що немає ніякого сенсу класти там строковиків, які перебували в казармах. Вони навіть не були озброєні, не були підготовлені. Людей, які перебували на підготовлених позиціях, вже не можна було забрати, тому була команда командиру строковиків, щоб виводив свою роту. Просто машиною покласти паркан й виходити в бік Києва", - поділився спогадами представник ГУР.

Боєць розповів, що основна група на БТРі та на декількох авто виїхала на аеродром, де прийняла бій. Їх основним завданням було нанести максимальні втрати противнику та затримати його, наскільки це було можливо, щоб дати час строковикам піти й відтягнути максимально сили противника.

"Нас було близько 30 осіб, а їх було понад 300. Зі зброї у нас були автомати Калашникова, гранатомети, БТР, гранати – нічого такого, щоб істотно давало перевагу. Нам потрібно було просто прийняти бій, вижити самим та дати вижити іншим людям. Ніхто не панікував. Все відбувалося дуже сумбурно та дуже швидко. Було страшно, що проти тебе така армада. Над нами літали ударні Мі-24... Були й стрілецькі бої. Коли стало зрозуміло, що у нас немає вигідних позицій і там залишатися немає ніякого сенсу, то потрібно було вже виходити з Гостомеля. Ми ще дві-три години трималися, щоб вони нічого не могли зробити", - заявив захисник України.

Крім того, він розповів, що їм вдалося збити над посадкою один Мі-8, який йшов на посадку з десантом, також нацгвардійці збили кілька вертольотів, а до цього спостережні групи над Київським морем збили один або два. За його словами, близько 500 осіб поклали, бо російський передовий десант не був готовий до опору.

"Половину Києва ми б втратили, весь правий берег. Швидше за все, це був би великий програш", - підсумував розвідник.

Бої за аеродром Гостомеля - головні новини

24 лютого 2022 року українські захисники вели запеклі бої за аеродром у Гостомелі. Тоді сил оборони знищили майже весь російський десант, який намагалися висадивши десятки вертольотів Ка-52 і Мі-8.

Крім того, в боях росіяни знищили АН-225 "Мрія", що стояв в ангарі. Бої тривали до 27 лютого. Київську область повністю звільнили 2 квітня 2022 року.

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