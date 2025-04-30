При цьому диктатор вилив відро брехні на своїх слухачів.

Російська армія, як і раніше, не контролює всю територію Курської області, там зберігається присутність ЗСУ. Це визнав російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з російськими громадянами.

"Так, вибили з Курської області противника, але там ще залишки по якихось щілинах, підвалах сидять. Ми чуємо, чого говорять, просять евакуації, але не буду зараз вдаватися в деталі", - заявив він.

При цьому Путін розповів байку про те, що кількох українських солдатів після взяття в полон нібито відправили назад на зайняті ЗСУ позиції, щоб ті вмовили побратимів здатися в російський полон. Нібито це "не поодинокий випадок", коли таке відбувалося на Курському фронті.

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Ситуація в Курській області

Як писав УНІАН, 26 квітня російський диктатор заявив, що російські окупанти нібито повністю контролюють усю територію Курської області. Того ж дня Росія вперше визнала, що в боях на Курщині була змушена використовувати північнокорейських солдатів.

Український Генштаб одразу ж спростував заяву росіян і запевнив, що українські війська зберігають контроль над деякими територіями в Курській області.

Наступного дня президент Володимир Зеленський також спростував слова Путіна. Він наголосив, що українські війська продовжують виконувати певні завдання в Курській і Бєлгородській областях.

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