Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях, акцентував президент.

Українські військовослужбовці залишаються в Курській і Бєлгородській областях Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

"Наші військові продовжують активні захисні дії на території певних районів Курської та Бєлгородської областей", - зазначив він.

За його словами, на багатьох напрямках фронту ситуація залишається складною.

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"Уже тільки до середини цього дня відбулося майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів... Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках", - зауважив президент, висловивши подяку "кожній бригаді, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість".

Зеленський акцентував, що Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях, а Росія - ігнорувати заклик США про припинення вогню.

"Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже півсотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів про повне і безумовне припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня. Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії", - констатував він.

Нагадаємо, 26 квітня в Росії відзвітували про "звільнення" Курської області від ЗСУ. Путін заявив про "повний провал авантюри" України, величезні втрати ЗСУ, а також про створені умови для подальших дій російських військ "і на інших найважливіших ділянках фронту".

Й того ж дня прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін підтвердив готовність Росії до переговорів з Україною "без попередніх умов".

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