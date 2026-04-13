Трамп жорстко наїхав на Папу Римського за його погляди на війну в Ірані

Президент США залишився вкрай незадоволеним зовнішньою політикою Ватикану.

Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV через його бачення війни в Ірані та заявив, що не хоче бачити таку людину на чолі Католицької церкви. Про це президент США написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, Папа "слабко реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою". Натомість президент публічно висловив прихильність до брата понтифіка, Луї Прево, аргументуючи це тим, що він підтримує політичний рух MAGA.

У своєму дописі Трамп чітко окреслив претензії до релігійного лідера. Президента обурила відсутність жорсткої реакції на іранську ядерну програму та критику дій США у Венесуелі.

"Я не хочу Папу, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка напала на Венесуелу – країну, яка відправляла величезні партії наркотиків до Сполучених Штатів і, що ще гірше, випускала своїх в’язнів, включно з убивцями й наркоторговцями, до нашої країни. І я не хочу Папу, який критикує президента Сполучених Штатів, бо я роблю саме те, для чого мене обрали", – написав він.

Крім того, Трамп звинуватив главу Ватикану в "невдячності". Та висловив переконання, що понтифіка обрали лише через американське походження – як інструмент для переговорів із Вашингтоном.

"Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані", – додав президент США.

Видання Guardian повідомило, що причиною такого випаду стали слова Лева XIV, які пролунали на вихідних. Він висловив думку, що війна в Ірані підживлюється "манією всемогутності".

Нагадаємо, раніше Трамп влаштував істерику прямо в ефірі, звинувативши країни НАТО у боягузтві через їхню відмову воювати в Ірані. Він обурився, що Америка витратила на оборону союзників 350 мільярдів доларів, а у відповідь отримала лише порожні заяви.

Тепер президент США вимагає негайно переглянути відносини всередині Альянсу, оскільки Європа не підтримала його у критичний момент. На його думку, такі партнери, як Німеччина та Франція, ніколи не будуть поруч зі Штатами, коли це дійсно потрібно.

Вас також можуть зацікавити новини: