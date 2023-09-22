Він переконаний, що країни-члени Альянсу повинні забути про страх ескалації.

Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон заявив, що Велика Британія та її союзники повинні налякати російське військове керівництво реальною війною з Альянсом.

У коментарі Sky News Робертсон, який займав пост генсека Альянсу з 1999 по 2003 рік, закликав західних політитиків не побоюватися російської ескалації. "Ми повинні захистити себе від того страху, того побоювання ескалації, яке відчувають багато керівників в Європі", - сказав він.

"Замість того щоб Захід нервував з приводу російської ескалації, яку він вже довів до максимуму, ми повинні посіяти у військовій ієрархії в Москві занепокоєння з приводу того, що якщо вони перестараються з діями в Україні, то результатом може стати реальна, а не вигадана війна з НАТО. Війна, яку, як вони знають, вони можуть тільки програти", - сказав він.

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Робертсон вважає, що російські військовослужбовці "дуже патріотичні і дуже консервативні". "Батьківщина важливіша, і, врешті-решт, вони не будуть готові ризикувати батьківщиною заради невдалої авантюри в стилі Путіна, особливо такої, яка була настільки вражаюче невдалою, марнотратною і, більш того, принизливою", - додав він.

Що в Росії говорять про війну з НАТО

Як відомо, російська пропаганда систематично лякає росіян війною з НАТО. Коли ЗСУ почали вибивати загарбників з українських територій, ті почали розповідати, що воюють не з Україною, а "з колеективним Заходом", з усією його зброєю та можливостями.

При цьому західні країни спочатку говорили, що не хочуть, щоб війна розширилася. Крім того, деяке озброєння Україні не дають з побоювань, що воно може використовуватися проти об'єктів на території РФ.

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