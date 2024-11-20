Роваярві (Лапландія) є найбільшим полігоном у Європі.

Британська армія застосувала за Полярним колом шведську самохідну артилерійську установку Archer.

Як пише The Telegraph, випробування в рамках навчань НАТО "Lightning Strike" проходили всього за 70 миль від кордону з Російською Федерацією. Для армії Великої Британії це стало першим проведенням бойових стрільб із застосуванням цієї мобільної гаубиці.

155-мм гармати Archer призначені для стрільби осколково-фугасними снарядами або боєприпасами з GPS-наведенням. Вони можуть вражати цілі на відстані 30 миль, здійснюючи до 12 пострілів за три хвилини.

Відео дня

Як відомо, близько 16 таких самохідних артилерийських установок замінять 32 британські артсистеми AS-90, які Велика Британія раніше передала українській армії.

Військові навчання НАТО у Фінляндії

"Lightning Strike 24" - частина серії навчань держав-членів Північноатлантичного Альянсупід назвою "Dynamic Front 25". Вони проводяться на території Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

У навчаннях на території Фінляндії візьмуть участь близько 3600 солдатів з 28 країн. Їхньою метою є демонстрація оборонних можливостей Альянсу в Північній Європі та відпрацювання співпраці з Об'єднаним корпусом швидкого реагування НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: